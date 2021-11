Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Récital clownatoire Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Récital clownatoire Lons-le-Saunier, 3 décembre 2021, Lons-le-Saunier. Récital clownatoire L’ Amuserie 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2021-12-03 21:00:00 – 2021-09-22 L’ Amuserie 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura EUR 5 10 Tarif : de 5 € à 10€

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61 +33 3 84 24 55 61 Tarif : de 5 € à 10€

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61 L’ Amuserie 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse L' Amuserie 135 Place du Maréchal Juin Ville Lons-le-Saunier lieuville L' Amuserie 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier