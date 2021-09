Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Recherchant à la fois l’argent et la gloire Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Recherchant à la fois l'argent et la gloire

Le Comptoir, le vendredi 1 octobre à 20:45

Le Comptoir, le vendredi 1 octobre à 20:45

Désireux de devenir riche et célèbre, un auteur dramatique décide d’écrire une œuvre parfaite. Un coup d’essai qui serait un coup de maître. À travers ce duo aux accents lyriques hugoliens, ou duo de clown musical, l’auteur interroge sa place dans le monde actuel. Changer le monde? Divertir? Les deux à la fois? Et changer le monde, qu’est-ce que cela voudrait dire? Résoudre tous les problèmes qui se posent à nous ou au contraire mener l’homme à sa perte afin de débarrasser la planète de cette créature néfaste? Et divertir? Ce serait faire oublier aux gens le temps d’une histoire qu’ils vont mourir ou au contraire le leur rappeler en riant? L’acteur David Mandineau et le batteur Erick Borelva (collectif Poésie B) s’emparent du texte et créent sa musique. David incarne cet auteur à l’ambition démesurée, Erick en invente la musique. Nous voilà partis pour un doux moment de joyeuse folie ! Écrit et mise en scène par Gabor Rassov Avec : David MANDINEAU (comédien) Erick BORELVA (batterie)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois

2021-10-01T20:45:00 2021-10-01T23:00:00

