Rebelles!

du lundi 8 mars au dimanche 11 avril à Archives départementales

À travers une galerie d’images inédites, explorez certains aspects de l’histoire des femmes et de la conquête de leurs droits grâce à une sélection de documents conservés par les Archives départementales de la Haute-Garonne.

Cette visite numérique sera aussi l’occasion de (re)découvrir plusieurs grandes figures féminines haut-garonnaises et leurs parcours atypiques comme Paule de Viguier mais aussi de personnalités inspirantes mais

pourtant méconnues. Toutes ont lutté pour leurs libertés, leur indépendance et leurs idées.

Un voyage dans le temps, entre le 16e et le 20e siècles, pour s’interroger et se souvenir des messages et des héritages que ces femmes nous ont transmis !

[https://archives.haute-garonne.fr/galerie/galerie/index/n:53](https://archives.haute-garonne.fr/galerie/galerie/index/n:53)

