Réalités de la science-fiction

du samedi 23 octobre au dimanche 24 octobre à LUMA Arles

### **Le symposium Réalités de la science-fiction vise à approfondir certains développements récents de la science-fiction dans le contexte de l’art contemporain. Le temps d’un week-end, artistes, auteur.e.s et chercheur.se.s abordent les conditions d’émergence des imaginaires science-fictionnels, les traces qu’ils laissent et les manières dont ils peuvent transformer la réalité.** En partant des liens entre art et science-fiction dans l’histoire de l’art, différentes pratiques artistiques contemporaines et formes d’écritures seront explorées. L’histoire de la science-fiction tend à affirmer qu’en tant que médium critique à formes multiples, elle peut créer des mondes possibles, et ainsi jouer un rôle clé dans les horizons artistiques, technologiques, et socio-politiques, souvent en déployant de nouveaux potentiels humains, et non-humains. Sera examiné le genre de la fiction climatique qui gagne de plus en plus d’attention, tandis que l’ouvrage de René Daumal « Les Monts Analogues » offrira d’autres perspectives sur le travail d’importants artistes contemporains. Des auteur.e.s et philosophes renommé.e.s tels que luvan, Federico Campagna et Tristan Garcia discuteront de leurs préoccupations actuelles en lien avec la pensée science-fictionnelle, tandis que d’autres intervenant.e.s aborderont l’expérience scientifique visionnaire Biosphère II, qui sera analysée sous le prisme de ses influences littéraires. L’événement est l’occasion de découvrir les expositions à LUMA Arles qui embrassent des visions similaires et intègrent dans leurs processus des perceptions futuristes et des narrations science-fictionnelles. [En savoir plus](https://www.luma.org/arles/notre-programme/symposium-realites-de-la-science-fiction–87c12abc-edad-4b77-8707-bd0999ddbd0d.html) **Intervenant.e.s :** Sophia Al Maria (artiste), Boris Bergmann (écrivain), Fédérico Campagna (philosophe), Tristan Garcia (philosophe et écrivain), Dominique Gonzalez-Foerster (artiste), Charlotte Houette et Clara Pacotte (artistes), luvan (autrice), Mahan Moalemi (écrivain et chercheur), Philippe Parreno (artiste), Olivier Schefer (philosophe et écrivain), Jonas Staal (artiste), Virginie Tournay (chercheuse et autrice) … **Conçu par :** Vassilis Oikonomopoulos, directeur des expositions et des programmes, Martin Guinard, curateur en charge des conférences et publications, Flora Katz, curatrice.

LUMA Arles Parc des Ateliers, 35 avenue Victor Hugo, Arles Bouches-du-Rhône



