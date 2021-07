Angoulême CAUE 16 Angoulême, Charente Réalisez vos bombes à graines ! CAUE 16 Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

### Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement invite les scolaires à fabriquer des bombes à graines qu’ils pourront ensuite lancer dans leurs villages afin de les fleurir ! Le principe est de réaliser des boules de terreau et d’argile contenant des graines qui pourront être lancées dans des endroits plus ou moins accessibles : son jardin, les rues, des zones non entretenues (friches urbaines, terrains vagues…). Avec un peu de chance, les graines germeront après quelques semaines ou au printemps prochain !

Gratuit. Réservation obligatoire. L’atelier se déroule sur la commune de l’école inscrite.

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement invite les scolaires à fabriquer des bombes à graines qu'ils pourront ensuite lancer dans leurs villages afin de les fleurir ! CAUE 16 31 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême Angoulême L'Houmeau Charente

