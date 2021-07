Paris Sainte Chapelle Paris Réalisation série « L’été culturel de la Webtv QG92 » Sainte Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sainte Chapelle, le mercredi 28 juillet à 09:00

Accompagnés par l’équipe pédagogique du site, les jeunes de la Webtv QG92 réalisent un film sur un monument prestigieux du patrimoine français. Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture Réalisation film « La Sainte Chapelle » Sainte Chapelle 10 boulevard du Palais 75001 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T09:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte Chapelle Adresse 10 boulevard du Palais 75001 Paris Ville Paris lieuville Sainte Chapelle Paris