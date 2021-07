Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire RDV PATRIMOINE “VISITE DES JARDINS ET HISTOIRE DU LOGIS ABBATIAL” SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire

RDV PATRIMOINE “VISITE DES JARDINS ET HISTOIRE DU LOGIS ABBATIAL” SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE Saint-Georges-sur-Loire, 11 août 2021, Saint-Georges-sur-Loire. RDV PATRIMOINE “VISITE DES JARDINS ET HISTOIRE DU LOGIS ABBATIAL” SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE 2021-08-11 16:00:00 – 2021-08-04 17:45:00

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Au programme : visite des jardins du XVIIème siècle et histoire du logis abbatial. Visitez les jardins et découvrez l’histoire du logis abbatial de Saint-Georges-sur-Loire. accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 Au programme : visite des jardins du XVIIème siècle et histoire du logis abbatial. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire Autres Lieu Saint-Georges-sur-Loire Adresse Ville Saint-Georges-sur-Loire lieuville 47.40876#-0.76076