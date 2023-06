Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade culturelle et historique au Mont Guichet RDV parking – Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris Chelles Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade culturelle et historique au Mont Guichet Samedi 1 juillet, 14h30 RDV parking – Parking à l'intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris Lors d'une promenade commentée de 3 kilomètres, vous découvrirez un panorama étonnant et en apprendrez plus sur l'histoire et la biodiversité de ce site à multi-facettes, où promeneurs et agriculteurs se côtoient.

Prévoir des chaussures de marche. Quelques pentes délicates à parcourir : vous pouvez vous munir au besoin d’un bâton pour l’équilibre.

