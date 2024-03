Oiseaux migrateurs: comment font-ils pour trouver leur chemin ? Espace naturel régional du Mont Guichet Chelles, dimanche 20 octobre 2024.

Oiseaux migrateurs: comment font-ils pour trouver leur chemin ? Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 20 octobre, 08h00 Espace naturel régional du Mont Guichet

Imaginez vous sans boussole ni carte à 1000 mètres d’altitude, en mode « vol de nuit ». Comment faites-vous pour trouver votre chemin jusqu’en Afrique pour passer l’hiver, pour franchir des milliers de kilomètres sans vous tromper de chemin?

Alors que des millions d’oiseaux repartent à l’automne vers des latitudes plus clémentes, venez découvrir les multiples ruses déployées pour traverser la planète.

Depuis un poste d’observation nous guetterons l’horizon en direction du nord est dès 8h du matin, à l’affût des vols de grives, pinsons, alouettes, mais aussi cigognes et rapaces…autant d’oiseaux qui traversent le ciel francilien, souvent par centaines, parfois par milliers, pourtant invisibles pour la vaste majorité des citadins qui ignorent leur présence, juste au-dessus de leur têtes.

La matinée pourrra se terminer par une balade ornithologique sur le site

Apporter des jumelles (sinon possibilité de prêt sur place) et une collation.

Espace naturel régional du Mont Guichet Rue du Bel Air 77500 Chelles Chelles 77500 La Noue Brossard Seine-et-Marne Île-de-France

(C) Anne Lisbet Tollänes