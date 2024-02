Dans le cadre de la Fête de la Nature : balade culturelle et historique au Mont Guichet Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Chelles, samedi 25 mai 2024.

Dans le cadre de la Fête de la Nature : balade culturelle et historique au Mont Guichet Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature et Pérambulations. Découverte des carrières de Gypses et expériences en pleine nature. Samedi 25 mai, 10h00 Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris.

Dates et horaires de début et de fin :

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T13:00:00+02:00

Lors de cette promenade commentée, vous découvrirez un panorama étonnant et en apprendrez plus sur l’histoire et la biodiversité de ce site à multi-facettes, où promeneurs et agriculteurs se côtoient.

Circuit 3 km environ. Prévoir des chaussures de marche et éventuellement d’un bâton pour l’équilibre (quelques pentes délicates à parcourir).

Parking à l'intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. 77500 Chelles

Aude Bourdy