Dans le cadre de Nuits des Forêts : chasse au trésor nature Parking de l’Espace naturel régional du Mont Guichet Chelles, samedi 8 juin 2024.

Dans le cadre de Nuits des Forêts : chasse au trésor nature Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 8 juin, 14h00 Parking de l’Espace naturel régional du Mont Guichet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Bien plus qu’un jeu, cette chasse au trésor est une exploration intéractive de la nature. Chaque énigme offre une occasion unique d’observer la faune, la flore et le paysage local. Une expérience immersive qui allie plaisir et découverte. Profitez de cette opportunité pour créer des souvenirs inoubliables en famille, tout en vous connectant à la beauté naturelle qui vous entoure. Rejoignez-nous pour une sortie pleine de surprises, de rires et d’émerveillement au Mont Guichet. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à une aventure exceptionnelle !

Parking de l’Espace naturel régional du Mont Guichet Chemin du Beauzet 77500 Chelles Chelles 77500 Les Abbesses Seine-et-Marne Île-de-France

jeudepiste boussole

Nature Animée