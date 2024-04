Atelier : Initiation à la MAO sous Linux avec Yann Collette Les Cuizines Chelles, samedi 27 avril 2024.

Atelier : Initiation à la MAO sous Linux avec Yann Collette Découvrez les principaux outils d’enregistrement et de traitement du son pour monter un véritable home studio avec Yann Collette Samedi 27 avril, 14h30 Les Cuizines Tarif Plein 10€ / Gratuit pour les adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Atelier : Initiation à la MAO sous Linux avec Yann Collette

— Samedi 27 avril 2024 de 14h30 à 17h

— Réservations : https://bit.ly/3PKiUuu

— Paiement en CB, espèces ou en chèque sur place

— Tarif Plein 10€ / Gratuit pour les adhérents

— inscription obligatoire à t.poiree@chelles.fr

Yann Collette vous présente un atelier sur la MAO sous Linux pour découvrir cet environnement super-puissant, libre et gratuit. Vous découvrirez les principaux outils d’enregistrement et de traitement du son pour monter un véritable home studio sous Linux. Venez avec votre PC (avec ou sans Linux) on s’occupe du reste !

En train

► Depuis Paris : Arrêt Gare de Chelles Gournay RER E ou ligne P depuis Gare de l’Est (12 min de Paris), puis bus 1 ou 2 arrêt Haute Borne, bus 6 arrêt Jehan de Chelles

En voiture

► 2 Parkings à proximité de la salle

En bus

► Depuis Chelles : bus 2 arrêt Haute Borne, bus 1, 3 ou 6 arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Claye-Souilly : bus 4s, arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Courtry : bus 9s, arrêt Jehan de Chelles

Les Cuizines

Scène conventionnée musiques actuelles de la Ville de Chelles

38 rue de la Haute Borne

77500 Chelles

Inaugurée en 2002, les Cuizines est la scène conventionnée musiques actuelles de Ville de Chelles. Dotée d'une capacité d'accueil de 270 places debout, elle s'ancre dans le paysage culturel local grâce à une programmation de concerts aux styles musicaux divers (rock, blues, jazz, chanson, reggae, musiques électroniques, rap etc…). Ont ainsi pu être accueillis des artistes comme Gaël Faye, Naive New Beaters, Flavia Coelho, Vianney, Columbine, Videoclub …

Des concerts jeune public sont aussi régulièrement proposés. En complément des concerts, un programme d’actions culturelles est développé avec les établissements scolaires de la Ville et les associations locales pour proposer des rencontres avec des artistes ou des ateliers de pratique à l’ensemble des jeunes chellois.es.

L’équipe des Cuizines accueille et accompagne également au quotidien les musiciens du territoire dans les 4 studios de répétition, une salle MAO & un studio d’enregistrement mis à leur disposition. Elle propose entre autres des masterclass, des rencontres professionnelles et des ateliers de pratique musicale collective.

Enfin, l’espace club doté d’un bar est ouvert au public du mardi au samedi et propose régulièrement des concerts, des blind test, des jam sessions, et des expositions d’artistes locaux. Accès personnes à mobilité réduite, merci de contacter lescuizines@chelles.fr

