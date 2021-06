Bouc-Bel-Air jardins d'albertas Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône RDV musicaux d’Albertas jardins d’albertas Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air

Bouches-du-Rhône

RDV musicaux d’Albertas jardins d’albertas, 29 juin 2021-29 juin 2021, Bouc-Bel-Air. RDV musicaux d’Albertas

du mardi 29 juin au mercredi 30 juin à jardins d’albertas

Les traditionnels RDV musicaux d’Albertas ont lieux les 29 et 30 juin 2021 mais cette année la réservation est obligatoire pour respecter la jauge imposée par les restrictions sanitaires. **MARDI 29 JUIN 2021** à 21H00 L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU PAYS D’AIX dirigé par Jacques CHALMEAU Cette formation de cinquante musiciens fait (re)découvrir le grand répertoire classique à un large public. Piotr Ilitch Tchaïkovski – Capriccio Italien Alexandre Borodine – Symphonie n°2 **MERCREDI 30 JUIN 2021** à 21H00 TRIO NOTA FEMINA Trois femmes, trois musiciennes pour une même passion de la musique de chambre. Le Trio Nota Femina vous propose un répertoire éclectique mettant en valeur la richesse sonore de leurs instruments. Sonate – Telemann 3 chansons russes – Glinka Suite Bergamasque – Debussy (extraits) Danzon n°2 – Marquez Fantasia para un gentilhombre – Rodrigo Primavera Portena Libertango – Piazzolla Medley irlandais

Gratuit sur réservation

♫♫♫ jardins d’albertas Les jardins d’Albertas, D8n 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T21:00:00 2021-06-29T22:30:00;2021-06-30T21:00:00 2021-06-30T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu jardins d'albertas Adresse Les jardins d'Albertas, D8n 13320 Bouc-Bel-Air Ville Bouc-Bel-Air lieuville jardins d'albertas Bouc-Bel-Air