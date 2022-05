RDV aux jardins : Partage ton plant Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

RDV aux jardins : Partage ton plant Orthez, 3 juin 2022, Orthez. Potager citoyen 7 rue de Billère

2022-06-03 14:00:00 – 2022-06-03 15:00:00

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Venez passer un moment convivial au Potager Citoyen ! Nous nous ferons un grand plaisir de vous accueillir et partager avec vous notre passion pour la culture.

Potager citoyen 7 rue de Billère Orthez

