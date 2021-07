Paris INRS Paris Rayonnements ionisants : un risque invisible INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le 21 octobre à 11 heures, la rédaction de la revue Travail & Sécurité vous convie à une nouvelle table ronde en ligne sur le thème « Rayonnements ionisants : un risque invisible ». Qu’est-ce que la radioactivité ? Quels sont les risques pour la santé ? Dans quels secteurs d’activité peut-on être exposé aux rayonnements ionisants ? Quelle prévention mettre en place et de quelles ressources les entreprises peuvent-elles disposer ? Des experts répondront aux principales questions posées et des entreprises viendront apporter leur témoignage. [[https://www.youtube.com/watch?v=RwMlqveT53Q](https://www.youtube.com/watch?v=RwMlqveT53Q)](https://www.youtube.com/watch?v=RwMlqveT53Q) Pour vous inscrire et poser vos questions aux experts : [[https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/](https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/)](https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/)

Gratuit, mais sur inscription seulement

Le 21 octobre 2021 à 11h, la rédaction du magazine Travail & Sécurité organise une table ronde en ligne consacrée aux rayonnements ionisants, un risque invisible… mais bien réel.

