### Jazz Transversal

**Du classique au jazz des rythmes traditionnels Kongo à ceux des Gnawas en passant par les chœurs Bulgares, l’homme a décidé de faire transpirer tous ceux qui aiment ranger les musiques dans des cases.**

Des cabarets surchauffés de Kinshasa au génie classique de Mozart, des riffs de Jimi Hendrix aux airs traditionnels du Congo, du Ballet National du Zaïre aux grands jazzmen américains, les amours musicales de [Ray Lema](http://raylema.com/) sont généreuses. L’art de ce pianiste, guitariste et compositeur congolais, autant touche-à-tout que jazzman précurseur, se nourrit donc de tout, embrasse plus qu’il ne divise, fait généreusement danser les corps, les esprits et les âmes. Toujours ouvert à vivre de nouvelles rencontres ou partager de nouvelles expériences, le musicien-voyageur Ray Lema collectionne les projets (théâtre, téléfilm, voix bulgares, symphonie suédoise, airs gnawa… ou plus récemment un hommage au « père de la rumba congolaise » Franco Luambo Makiadi, fondateur du mythique groupe le Tout Puissant OK Jazz, au travers de l’album live _On entre KO – On sort OK_), comme pour mieux se réinventer. Si entre sonorités jazz, airs classiques et rythmes africains, son cœur balance, c’est dans l’instrumental que Ray Lema s’épanouit pleinement, cultivant, dans chacune de ses compositions, un sens rare et sincère de l’universel. En témoigne son récent concert-événement en duo avec le pianiste Laurent de Wilde au Musée des Confluences de Lyon.

