>>> **La Maréchalerie, centre d’art contemporain de l’ÉNSA-V (78)**: [_Ellipse_](https://tram-idf.fr/caroline-corbasson-ellipse-marechalerie/) de Caroline Corbasson Visite avec Valérie Knochel, directrice du centre d’art >>> **Micro Onde Centre d’art de l’Onde (78)** : [_Les Résistantes_](https://londe.fr/spectacles/les-r%C3%A9sistantes) Visite en avant-première avec Léo Guy-Denarcy, directeur du centre d’art **Rendez-vous à 13h55 devant la gare de Versailles Château Rive Gauche** Adresse : Gare de Versailles Rive Gauche Place Lyautey 78000 Versailles Accès : RER C, arrêt Versailles Rive Gauche À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer l’équipe afin que nous notions votre présence avant le début du parcours. Si vous le souhaitez, nous vous proposons une navette à destination de Paris pour le retour. **La journée se termine vers 18h15, devant le Palais des Congrès, place de la Porte Maillot.** Adresse : 2 place de la Porte Maillot 75017 Paris. Accès : Métro ligne 1 et RER C – arrêt Porte Maillot. L’heure de fin est approximative et susceptible d’évoluer au cours de l’après-midi. Jauge limitée, port du masque obligatoire tout au long du parcours et gel hydroalcoolique disponible sur place. Renseignements : 01 53 34 64 43 / [[taxitram@tram-idf.fr](mailto:taxitram@tram-idf.fr)](mailto:taxitram@tram-idf.fr) Les sorties estivales de TRAM en 2021, ce sont 10 balades culturelles vers une sélection de deux lieux d’art du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, visiter des expositions et vivre des moments privilégiés en compagnie des artistes, des commissaires d’expositions ou des équipes. Les sorties estivales de TRAM sont organisées avec le soutien de la région Île-de-France dans le cadre de l’événement #MONÉTÉMARÉGION.

Tarif unique et préférentiel de 6€ comprenant le déplacement en autocar, les entrées et visites accompagnées.

dans le cadre de l’opération mon été ma région

La Maréchalerie,centre d’art contemporain de l’Ensa-V 5 avenue de sceaux 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T18:15:00