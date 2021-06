Randonnées urbaines IL ÉTAIT UNE FOIS dans l’ouest Périgueux, 13 juin 2021-13 juin 2021, Périgueux.

Randonnées urbaines IL ÉTAIT UNE FOIS dans l’ouest 2021-06-13 09:30:00 – 2021-06-01

Périgueux 24000

4.5 EUR Dimanche 13 juin à 9h30

Et pourquoi ne pas décliner la randonnée en mode urbain ? Au départ du Coderc, venez traverser les boulevards et découvrir les quartiers qui ont « poussé » à l’ouest de Périgueux. A travers Saint-Martin et le Toulon vous appréhenderez toute la richesse d’une histoire et de paysages qui ne se limitent pas au XIXème siècle…

7 kms prévoir de bonnes chaussures de marche. – Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme avant la visite.

Dimanche 13 juin à 9h30

Et pourquoi ne pas décliner la randonnée en mode urbain ? Au départ du Coderc, venez traverser les boulevards et découvrir les quartiers qui ont « poussé » à l’ouest de Périgueux. A travers Saint-Martin et le Toulon vous appréhenderez toute la richesse d’une histoire et de paysages qui ne se limitent pas au XIXème siècle…

7 kms prévoir de bonnes chaussures de marche. – Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme avant la visite.

Dimanche 13 juin à 9h30

Et pourquoi ne pas décliner la randonnée en mode urbain ? Au départ du Coderc, venez traverser les boulevards et découvrir les quartiers qui ont « poussé » à l’ouest de Périgueux. A travers Saint-Martin et le Toulon vous appréhenderez toute la richesse d’une histoire et de paysages qui ne se limitent pas au XIXème siècle…

7 kms prévoir de bonnes chaussures de marche. – Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme avant la visite.

Dimanche 13 juin à 9h30

Et pourquoi ne pas décliner la randonnée en mode urbain ? Au départ du Coderc, venez traverser les boulevards et découvrir les quartiers qui ont « poussé » à l’ouest de Périgueux. A travers Saint-Martin et le Toulon vous appréhenderez toute la richesse d’une histoire et de paysages qui ne se limitent pas au XIXème siècle…

7 kms prévoir de bonnes chaussures de marche. – Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme avant la visite.

ot périgueux