Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Randonnées à Podensac avec la ligue contre le cancer Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Randonnées à Podensac avec la ligue contre le cancer Cadillac, 17 octobre 2021, Cadillac. Randonnées à Podensac avec la ligue contre le cancer 2021-10-17 – 2021-10-17

Cadillac Gironde A l’occasion du mois de lutte contre le cancer, le club des 1000 pieds de Podensac en partenariat avec la fédération française de Randonnées vous invite )à participer à deux randonnées au choix, une de 10km (RDV à 9H30) ou bien de 6km (RDV à 10H00) ce dimanche 17 Octobre.

Profitez d’une boisson chaude offerte à 9H00 et d’un verre de l’amitié à 12H00 Inscriptions gratuites avant le 10 Octobre Pensez à votre pass sanitaire A l’occasion du mois de lutte contre le cancer, le club des 1000 pieds de Podensac en partenariat avec la fédération française de Randonnées vous invite )à participer à deux randonnées au choix, une de 10km (RDV à 9H30) ou bien de 6km (RDV à 10H00) ce dimanche 17 Octobre.

Profitez d’une boisson chaude offerte à 9H00 et d’un verre de l’amitié à 12H00 Inscriptions gratuites avant le 10 Octobre Pensez à votre pass sanitaire +33 5 40 05 01 00 A l’occasion du mois de lutte contre le cancer, le club des 1000 pieds de Podensac en partenariat avec la fédération française de Randonnées vous invite )à participer à deux randonnées au choix, une de 10km (RDV à 9H30) ou bien de 6km (RDV à 10H00) ce dimanche 17 Octobre.

Profitez d’une boisson chaude offerte à 9H00 et d’un verre de l’amitié à 12H00 Inscriptions gratuites avant le 10 Octobre Pensez à votre pass sanitaire FF Randonnee dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville 44.63663#-0.32045