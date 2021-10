Randonnée VTT : La Maîchoise Maîche, 28 août 2022, Maîche.

Randonnée VTT : La Maîchoise 2022-08-28 08:30:00 – 2022-08-28

Maîche Doubs Maîche

EUR 10 12 Randonnée organisée par le Team VTT Maîche. 3 parcours au programme : un petit parcours familial de 20 km et deux autres randos plus musclées qui vous emmèneront sur les hauteurs de 35 et 55 km !

https://www.facebook.com/LaMaichoise

Randonnée organisée par le Team VTT Maîche. 3 parcours au programme : un petit parcours familial de 20 km et deux autres randos plus musclées qui vous emmèneront sur les hauteurs de 35 et 55 km !

dernière mise à jour : 2021-10-15 par