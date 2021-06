Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Randonnée urbaine : La plage de Monet à Perret Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Randonnée urbaine : La plage de Monet à Perret Le Havre, 18 août 2021-18 août 2021, Le Havre. Randonnée urbaine : La plage de Monet à Perret 2021-08-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-18

Organisée par Pays d'Art et d'Histoire. De Sainte-Adresse à la Porte Océane, cette balade le long de la plage décrypte l'évolution du paysage maritime en confrontant les oeuvres des peintres qui ont immortalisé le front de mer et le panorama actuel. Falaises des Brindes, villas néo-normandes ou Art Déco, boulevard Albert 1er, cabanes, château des Gadelles, aménagements d'Alexandre Chemetoff, reconstruction… Le guide vous retrace deux siècles d'intenses transformations. Chaussures de marche conseillées. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h30 – 3h

