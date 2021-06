Randonnée PR 442 « Saint Roch » Boisset, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Boisset.

Randonnée PR 442 « Saint Roch » 2021-07-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-27

Boisset Haute-Loire Boisset

Partez avec Christian DUPRAZ à la découverte d’un patrimoine riche (four à pain, maison de Béate, croix et chapelle Saint Roch) sur ce circuit de 13,3 km (dénivelé 500 m) et profitez de la vue dégagée sur les plateaux et monts environnants.

Partez avec Christian DUPRAZ à la découverte d’un patrimoine riche (four à pain, maison de Béate, croix et chapelle Saint Roch) sur ce circuit de 13,3 km (dénivelé 500 m) et profitez de la vue dégagée sur les plateaux et monts environnants.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par