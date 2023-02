Randonnée pédestre et barbecue Champs-Romain Champs-Romain Catégories d’Évènement: Champs-Romain

Dordogne

Randonnée pédestre et barbecue, 30 juillet 2023, Champs-Romain Champs-Romain. Randonnée pédestre et barbecue Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne

2023-07-30 08:30:00 – 2023-07-30 Champs-Romain

Dordogne Champs-Romain L’Amicale de Chasse organise une randonnée en partenariat avec l’Amicale des Randonneurs du Périgord Vert de St-Pardoux-la-Rivière suivie d’un barbecue, service en continu de 12h à 14h

8h30 : accueil des randonneurs autour d’un café

9h : départ de la randonnée

Payant. Possibilité de réservations L’Amicale de Chasse organise une randonnée en partenariat avec l’Amicale des Randonneurs du Périgord Vert de St-Pardoux-la-Rivière suivie d’un barbecue, service en continu de 12h à 14h

8h30 : accueil des randonneurs autour d’un café

9h : départ de la randonnée

Payant. Possibilité de réservations OTPN

Champs-Romain

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Champs-Romain, Dordogne Autres Lieu Champs-Romain Adresse Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne Ville Champs-Romain Champs-Romain lieuville Champs-Romain Departement Dordogne

Champs-Romain Champs-Romain Champs-Romain Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champs-romain champs-romain/

Randonnée pédestre et barbecue 2023-07-30 was last modified: by Randonnée pédestre et barbecue Champs-Romain 30 juillet 2023 Champs-Romain Champs-Romain, Dordogne Dordogne Salle des fêtes Champs-Romain Dordogne

Champs-Romain Champs-Romain Dordogne