Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne, Saint-Antoine-de-Breuilh Randonnée pédestre en relais – Téléthon Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Antoine-de-Breuilh

Randonnée pédestre en relais – Téléthon Saint-Antoine-de-Breuilh, 4 décembre 2021, Saint-Antoine-de-Breuilh. Randonnée pédestre en relais – Téléthon Saint-Antoine-de-Breuilh

2021-12-04 08:00:00 – 2021-12-04

Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne Saint-Antoine-de-Breuilh EUR 3 3 Randonnée pédestre en relais organisée par “Randonnées pédestres Saint-Antoinaises” avec départ à 8h

de la Halle, arrêt à 9h30 à Vélines, 11h à Bonneville, 12h30 à Montpeyroux et une arrivée vers 13h à Villefranche-de-Lonchat (avec bus pour ramener les marcheurs à chaque étape). Randonnée pédestre en relais organisée par “Randonnées pédestres Saint-Antoinaises” avec départ à 8h

de la Halle, arrêt à 9h30 à Vélines, 11h à Bonneville, 12h30 à Montpeyroux et une arrivée vers 13h à Villefranche-de-Lonchat (avec bus pour ramener les marcheurs à chaque étape). Randonnée pédestre en relais organisée par “Randonnées pédestres Saint-Antoinaises” avec départ à 8h

de la Halle, arrêt à 9h30 à Vélines, 11h à Bonneville, 12h30 à Montpeyroux et une arrivée vers 13h à Villefranche-de-Lonchat (avec bus pour ramener les marcheurs à chaque étape). ©TELETHON

Saint-Antoine-de-Breuilh

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Antoine-de-Breuilh Autres Lieu Saint-Antoine-de-Breuilh Adresse Ville Saint-Antoine-de-Breuilh lieuville Saint-Antoine-de-Breuilh