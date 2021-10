Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Randonnée pédestre du mardi après-midi Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Randonnée pédestre du mardi après-midi Sablons sur Huisne, 12 octobre 2021, Sablons sur Huisne. Randonnée pédestre du mardi après-midi 2021-10-12 13:45:00 13:45:00 – 2021-12-21 Parking de la Voie Verte Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne André, Alain et Marinette vous invitent à les suivre un mardi sur 2 pour une randonnée sur les chemins du Perche.

Dates 2021 : 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12 et 21/12. Pratique : rendez-vous sur le parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne à 13h45 – parcours d’environ 10 km – tarif : 10€ pour la saison 2021-2022. Une organisation de FLASH Randonnée Pédestre (calendrier 2021-2022 disponible sur demande) André, Alain et Marinette vous invitent à les suivre un mardi sur 2 pour une randonnée sur les chemins du Perche.

Dates 2021 : 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12 et 21/12. Pratique : rendez-vous sur le parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne à… +33 2 33 73 33 68 André, Alain et Marinette vous invitent à les suivre un mardi sur 2 pour une randonnée sur les chemins du Perche.

Dates 2021 : 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12 et 21/12. Pratique : rendez-vous sur le parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne à 13h45 – parcours d’environ 10 km – tarif : 10€ pour la saison 2021-2022. Une organisation de FLASH Randonnée Pédestre (calendrier 2021-2022 disponible sur demande) dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT CdC Coeur du Perche

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Parking de la Voie Verte Condé sur Huisne Ville Sablons sur Huisne lieuville 48.38337#0.84888