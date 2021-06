Randonnée pédestre « Destination Normandie ! » Colleville, 1 août 2021-1 août 2021, Colleville.

Randonnée pédestre « Destination Normandie ! » 2021-08-01 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-01

Colleville Seine-Maritime Colleville

Les randonnées guidées de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral sont de retour en 2021 !

Seize randonnées thématiques, guidées et gratuites sont proposées de juillet à octobre. Des rendez-vous nature à ne pas manquer pour s’oxygéner, se dépenser, découvrir autrement le territoire et les communes de l’Agglomération, se cultiver et échanger dans la convivialité !

Dimanche 01/08/21

« Destination Normandie ! »

Parlons du tourisme en Normandie : vert, balnéaire, culturel, de mémoire…

Départ 9h30, Mairie de Colleville.

Le nombre de placés étant limité, il est nécessaire de s’inscrire pour participer.

Merci d’entrer les noms de chaque personne participante une par une.

➕ Informations pratiques :

Merci de respecter les gestes barrières lors des randonnées.

Les randonnées sont gratuites, d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 7 à 8 km.

Prévoyez de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés et de l’eau.

Plus d’information auprès de l’Office intercommunal de Tourisme de Fécamp au 02 35 28 51 01

Les randonnées guidées de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral sont de retour en 2021 !

Seize randonnées thématiques, guidées et gratuites sont proposées de juillet à octobre. Des rendez-vous nature à ne pas manquer pour s’oxygéner, se…

Les randonnées guidées de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral sont de retour en 2021 !

Seize randonnées thématiques, guidées et gratuites sont proposées de juillet à octobre. Des rendez-vous nature à ne pas manquer pour s’oxygéner, se…

Les randonnées guidées de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral sont de retour en 2021 !

Seize randonnées thématiques, guidées et gratuites sont proposées de juillet à octobre. Des rendez-vous nature à ne pas manquer pour s’oxygéner, se dépenser, découvrir autrement le territoire et les communes de l’Agglomération, se cultiver et échanger dans la convivialité !

Dimanche 01/08/21

« Destination Normandie ! »

Parlons du tourisme en Normandie : vert, balnéaire, culturel, de mémoire…

Départ 9h30, Mairie de Colleville.

Le nombre de placés étant limité, il est nécessaire de s’inscrire pour participer.

Merci d’entrer les noms de chaque personne participante une par une.

➕ Informations pratiques :

Merci de respecter les gestes barrières lors des randonnées.

Les randonnées sont gratuites, d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 7 à 8 km.

Prévoyez de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés et de l’eau.

Plus d’information auprès de l’Office intercommunal de Tourisme de Fécamp au 02 35 28 51 01