Coulouvray-Boisbenâtre Coulouvray-Boisbenâtre Coulouvray-Boisbenâtre, Manche Randonnée pédestre Coulouvray-Boisbenâtre Coulouvray-Boisbenâtre Catégories d’évènement: Coulouvray-Boisbenâtre

Manche

Randonnée pédestre Coulouvray-Boisbenâtre, 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Coulouvray-Boisbenâtre. Randonnée pédestre 2021-10-21 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-21

Coulouvray-Boisbenâtre Manche Coulouvray-Boisbenâtre Circuit de 10-12km à Coulouvray-Boisbenâtre. Rendez-vous à 14h à l’église. Organisé par l’Association d’animation touristique du territoire de Gavray. Gratuit.

En cas d’alerte météo, la randonnée est reportée au jeudi suivant. Prévoir chaussures de marche et vêtement de pluie.

Infos auprès de Monsieur Cadet au 02 33 90 07 30. Circuit de 10-12km à Coulouvray-Boisbenâtre. Rendez-vous à 14h à l’église. Organisé par l’Association d’animation touristique du territoire de Gavray. Gratuit.

En cas d’alerte météo, la randonnée est reportée au jeudi suivant. Prévoir chaussures de… +33 2 33 90 07 30 Circuit de 10-12km à Coulouvray-Boisbenâtre. Rendez-vous à 14h à l’église. Organisé par l’Association d’animation touristique du territoire de Gavray. Gratuit.

En cas d’alerte météo, la randonnée est reportée au jeudi suivant. Prévoir chaussures de… Circuit de 10-12km à Coulouvray-Boisbenâtre. Rendez-vous à 14h à l’église. Organisé par l’Association d’animation touristique du territoire de Gavray. Gratuit.

En cas d’alerte météo, la randonnée est reportée au jeudi suivant. Prévoir chaussures de marche et vêtement de pluie.

Infos auprès de Monsieur Cadet au 02 33 90 07 30. dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT Villedieu-les-Poêles

Détails Catégories d’évènement: Coulouvray-Boisbenâtre, Manche Autres Lieu Coulouvray-Boisbenâtre Adresse Ville Coulouvray-Boisbenâtre lieuville 48.78688#-1.10991