Randonnée pédestre commentée Brélidy, 3 août 2021-3 août 2021, Brélidy. Randonnée pédestre commentée 2021-08-03 14:30:00 – 2021-08-03 17:30:00 Place du Bourg Départ de l’espace générationnel

Brélidy Côtes d’Armor Brélidy Sortie nature. Il s’agit d’une marche tranquille – 9 km – sur un cheminement, souvent en sous-bois. Présentation de l’historique des sites portant du patrimoine ancien. Quelques pentes fortes. Bonnes chaussures de marche recommandées et avoir un masque sanitaire disponible. roger.lozahic@orange.fr http://www.brelidy.fr/ Sortie nature. Il s’agit d’une marche tranquille – 9 km – sur un cheminement, souvent en sous-bois. Présentation de l’historique des sites portant du patrimoine ancien. Quelques pentes fortes. Bonnes chaussures de marche recommandées et avoir un masque sanitaire disponible.

Lieu Brélidy Adresse Place du Bourg Départ de l'espace générationnel Ville Brélidy