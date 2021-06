Noues de Sienne Noues de Sienne Calvados, Noues de Sienne Randonnée pédestre « Circuit des 2 étangs » à St Sever Noues de Sienne Noues de Sienne Catégories d’évènement: Calvados

Noues de Sienne

Randonnée pédestre « Circuit des 2 étangs » à St Sever 2021-06-17 St Sever Place de la mairie Noues de Sienne Calvados

Noues de Sienne Calvados Noues de Sienne – Vous souhaitez partir sur le chemin de Compostelle…

– Vous souhaitez partager avec des anciens pèlerins… Venez rejoindre l’association Normande des Amis de Saint Jacques le temps d’une journée L’association vous propose le jeudi 17 juin un parcours de 11 km en foret de St Sever : le « Circuit des 2 étangs » Programme de la journée :

-9h30 : Rendez-vous place de la mairie (à coté de l’abbatiale)

– 10h : Départ de la randonnée

Pause à l’étang de Coulanges

– 12h30 : pique nique tiré du sa, à l’Ermitage (Carmel)

Retour par l’étang du Vieux Chateau

-16h : fin de la randonnée A l’issue de la randonnée, visite de l’abbatiale Notre Dame, un des plus beaux fleurons de l’architecture religieuse du bocage normand. – Vous souhaitez partir sur le chemin de Compostelle…

