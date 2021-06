Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270, Carhaix-Plouguer Randonnée pédestre Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: 29270

Carhaix-Plouguer

Randonnée pédestre Carhaix-Plouguer, 17 juin 2021-17 juin 2021, Carhaix-Plouguer. Randonnée pédestre 2021-06-17 13:30:00 – 2021-06-17

Carhaix-Plouguer 29270 Randonnée à Kergrist-Moëlou de 7 à 10 km. Départ de Carhaix à 13h30 de la place du Champ de Foire ou du Bourg de Kergrist-Moëlou (Parking de l’Ecole) à 14h. Contact : Jean Pierre Quéméner au 06 72 59 12 93.

Deux essais gratuits ensuite adhésion annuelle à l’association de 35€ .

Gratuit pour les moins de 12 ans. manu.leguen@outlook.fr +33 2 98 93 14 51 Randonnée à Kergrist-Moëlou de 7 à 10 km. Départ de Carhaix à 13h30 de la place du Champ de Foire ou du Bourg de Kergrist-Moëlou (Parking de l’Ecole) à 14h. Contact : Jean Pierre Quéméner au 06 72 59 12 93.

Deux essais gratuits ensuite adhésion annuelle à l’association de 35€ .

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Détails Catégories d’évènement: 29270, Carhaix-Plouguer Étiquettes évènement : Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Ville Carhaix-Plouguer lieuville 48.27742#-3.5702