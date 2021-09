Beauregard Beauregard Beauregard, Lot Randonnée Pédestre à Beauregard Beauregard Beauregard Catégories d’évènement: Beauregard

Lot

Randonnée Pédestre à Beauregard Beauregard, 28 septembre 2021, Beauregard. Randonnée Pédestre à Beauregard 2021-09-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-28

Beauregard Lot Beauregard L’association Rando Montcuquoise propose tous les mardis une randonnée pédestre. L’association Rando Montcuquoise propose une randonnée à la journée : 10kms le matin, et 4 à 5kms l’après-midi. Circuit sans dénivelé. Rendez-vous à 9h à la halle de Beauregard. Penser au pique-nique tiré du sac. L’association Rando Montcuquoise propose tous les mardis une randonnée pédestre. pixabay_walktrip dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Beauregard, Lot Autres Lieu Beauregard Adresse Ville Beauregard lieuville 44.34551#1.79191