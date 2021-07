Randonnée patrimoine St Aubin-Selens-Blérancourt Saint-Aubin, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Aubin.

Randonnée patrimoine St Aubin-Selens-Blérancourt 2021-07-25 09:00:00 – 2021-07-25 15:30:00

Saint-Aubin Aisne Saint-Aubin

Art Déco et compagnie vous propose une randonnée « Patrimoine » entre Histoire et Nature de St Aubin à Blérancourt en passant par Selens. 3 heures de balade soit environ 11 km.

Départ à 9h à la mairie de St Aubin – Prévoir de bonnes chaussures rando et un pique nique tiré du sac.

La randonnée comprend la visite de la maison St Just à Blérancourt à 14h.

+33 6 06 76 48 25

Artdecoetcompagnie

dernière mise à jour : 2021-07-01 par SIM Picardie – OT Cœur de Picard