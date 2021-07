Monbazillac Monbazillac Dordogne, Monbazillac Randonnée organisée autour de Monbazillac Monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Monbazillac Dordogne Monbazillac Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne vous invitent à participer à une randonnée autour de Monbazillac.

8 km de circuit dans le vignoble sont prévus: aucune difficulté au niveau du parcours. La randonnée est ouverte à tous, sans inscription. Si le temps le permet, vous pouvez amener un pique-nique pour la fin de la randonnée.

+33 6 60 42 84 37

