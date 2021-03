Randonnée Naturaliste sur le Domaine d’Ognoas, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Arthez-d'Armagnac.

Randonnée Naturaliste sur le Domaine d’Ognoas 2021-07-21 09:00:00 – 2021-07-21 12:00:00

Arthez-d’Armagnac Landes Arthez-d’Armagnac

Une balade nature de 5km à la découverte du patrimoine naturel et paysager d’Ognoas. Accompagnés d’un technicien naturaliste, venez découvrir dans une mosaïque de milieux naturels des fleurs, papillons et autres habitants rencontrés au détour d’une prairie, d’un bois, d’un étang et de son moulin, où avec un peu de chance, la Cistude montrera peut-être le bout de son nez.

Tous publics – Inscription obligatoire

+33 6 87 80 86 06

Une balade nature de 5km à la découverte du patrimoine naturel et paysager d’Ognoas. Accompagnés d’un technicien naturaliste, venez découvrir dans une mosaïque de milieux naturels des fleurs, papillons et autres habitants rencontrés au détour d’une prairie, d’un bois, d’un étang et de son moulin, où avec un peu de chance, la Cistude montrera peut-être le bout de son nez.

©OTLA