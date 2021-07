Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Randonnée moto Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Randonnée moto Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 1 août 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Randonnée moto 2021-08-01 – 2021-08-01

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Depuis plus de trois ans, l’association Rouffignac Moto Club s’agrandit petit à petit. Elle compte actuellement une quinzaine de passionnés de la moto qui se retrouve le premier dimanche de chaque mois à partir du mois de mars. Chaque participant, à tour de rôle, propose sa balade en moto. Le lieu de rendez-vous à lieu au Carrefour Contact de Rouffignac. Alors venez découvrir, dans une ambiance conviviale et à moto, les trésors de la Dordogne. Randonnée moto organisée par la moto club de Rouffignac. Rendez-vous sur le parking de Carrefour Contact. +33 6 83 17 11 73 Depuis plus de trois ans, l’association Rouffignac Moto Club s’agrandit petit à petit. Elle compte actuellement une quinzaine de passionnés de la moto qui se retrouve le premier dimanche de chaque mois à partir du mois de mars. Chaque participant, à tour de rôle, propose sa balade en moto. Le lieu de rendez-vous à lieu au Carrefour Contact de Rouffignac. Alors venez découvrir, dans une ambiance conviviale et à moto, les trésors de la Dordogne. Randomotos dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Autres Lieu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Adresse Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lieuville 45.04352#0.9808