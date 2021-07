Randonnée Les pierres sacrées Porquéricourt, 1 août 2021-1 août 2021, Porquéricourt.

Randonnée Les pierres sacrées 2021-08-01 – 2021-08-01

Porquéricourt Oise Porquéricourt

Entre bocage et secteurs boisés, le circuit des Pierres Sacrées vous transporte dans un monde légendaire et imaginaire. Chaque pierre qui jalonne le parcours a son histoire et son rituel (la pierre Talonne, la pierre Linotte…).

porquericourt@paysnoyonnais.fr +33 9 64 29 15 50

dernière mise à jour : 2021-07-15 par