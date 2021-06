randonnée « karstique » Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

randonnée « karstique »

Sainte-Colombe-de-Villeneuve, le samedi 26 juin à 10:00

Rendez-vous à Sainte Colombe de Villeneuve le samedi 26 juin à 10 h pour un parcours de 11 km environ, et un dénivelé de 340 m. Nous allons parcourir le plateau calcaire et observer comment l’eau de pluie a sculpté le paysage, tracé des vallées, formé de nombreuses sources et grottes. Durée environ 3h15. Arrêt pique-nique vers 13 h à la grotte de Lastournelle. Pour la visite de la grotte s’inscrire, pas plus de 15 personnes à la fois. Tarif de groupe : 6.5 € par adulte et 4 € par enfant. Puis retour vers Sainte Colombe.

Sur inscription

Dans le cadre de ces journées le comité départemental de spéléologie s’associe au comité départemental de randonnée de Lot et Garonne

