Randonnée insolite en pleine nature en compagnie de buses de harris à Vaubarlet Sainte-Sigolène, 26 juillet 2021

Sainte-Sigolène Haute-Loire EUR 8.5 Sociables et joueuses, les buses viendront effleurer votre tête et vous pourrez les rappeler au poing. Émotions garanties et appareil photos indispensable. Nicolas le fauconnier vous guidera et répondra à vos questions avec plaisir et passion. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

