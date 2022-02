Randonnée Gourmande au départ de l’Avenue Verte Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Randonnée Gourmande au départ de l'Avenue Verte Forges-les-Eaux

2022-09-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-11

2022-09-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-11

Fêtons ensemble les 10 ans de l'Avenue Verte London Paris au cours d'un parcours de randonnée pédestre sur l'avenue verte et dans le Bois de l'Epinay de Forges-les-Eaux. L'avenue se découvre aussi à pied! et pour les plus gourmands, un petit encas vous sera offert pendant le circuit! Départ 14h Gare Thermale Gratuit, inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme. 7kms

