Randonnée familiale à Saint-Sauveur Saint-Sauveur, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Sauveur.

Randonnée familiale à Saint-Sauveur 2021-07-04 – 2021-07-04 Le bourg Ecole

Saint-Sauveur Dordogne

L’école de Saint-Sauveur de Bergerac organise une randonnée familiale ouverte à tous. Au programme: énigmes, jeux, défis sur le thème de la forêt et de la magie.

Les départs sont échelonnés entre 09h et 10h30.

Participation: 2€ par personne (sur place) au profit de la coopérative scolaire: le tarif comprend le plan et la fiche de jeux & énigmes + le ravitaillement en milieu de parcours. Les enfants sont sous la responsabilité des accompagnants.

Inscription obligatoire par mail.

