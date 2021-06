Beuzevillette Beuzevillette Beuzevillette, Seine-Maritime Randonnée équestre Beuzevillette Beuzevillette Catégories d’évènement: Beuzevillette

Seine-Maritime

Randonnée équestre Beuzevillette, 27 juin 2021-27 juin 2021, Beuzevillette. Randonnée équestre 2021-06-27 08:45:00 08:45:00 – 2021-06-27

Beuzevillette Seine-Maritime Beuzevillette Sortie d’environ 38km, au départ de Beuzevillette. Le protocole sanitaire est appliqué lors de nos sorties comme à la structure. Rendez-vous à 8h45 à la structure, 1361 Route du Feugrès. Retour prévu vers 18h. Bois de la Grande Pièce ; Le Becquet ; Les Aulnes ; Bois Bréhoul ; Bois d’Harcourt ; Bois Coiffé. Pique-nique tiré du sac à Saint-Nicolas de la Taille. Puis, La Constantinière ; le Bas Ruel ; Bois de la Côte des Forges ; Vallée de la Fontaine Murée ; Beuzevillette. Un minimum de 3 cavaliers inscrits est requis pour réaliser cette sortie qui nécessite le déplacement de l’intendance. Sortie d’environ 38km, au départ de Beuzevillette. Le protocole sanitaire est appliqué lors de nos sorties comme à la structure. Rendez-vous à 8h45 à la structure, 1361 Route du Feugrès. Retour prévu vers 18h. Bois de la Grande Pièce ; Le… +33 6 25 50 30 18 http://www.lescavaliersdufeugres.fr/ Sortie d’environ 38km, au départ de Beuzevillette. Le protocole sanitaire est appliqué lors de nos sorties comme à la structure. Rendez-vous à 8h45 à la structure, 1361 Route du Feugrès. Retour prévu vers 18h. Bois de la Grande Pièce ; Le… Sortie d’environ 38km, au départ de Beuzevillette. Le protocole sanitaire est appliqué lors de nos sorties comme à la structure. Rendez-vous à 8h45 à la structure, 1361 Route du Feugrès. Retour prévu vers 18h. Bois de la Grande Pièce ; Le Becquet ; Les Aulnes ; Bois Bréhoul ; Bois d’Harcourt ; Bois Coiffé. Pique-nique tiré du sac à Saint-Nicolas de la Taille. Puis, La Constantinière ; le Bas Ruel ; Bois de la Côte des Forges ; Vallée de la Fontaine Murée ; Beuzevillette. Un minimum de 3 cavaliers inscrits est requis pour réaliser cette sortie qui nécessite le déplacement de l’intendance.

Détails Catégories d’évènement: Beuzevillette, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Beuzevillette Adresse Ville Beuzevillette lieuville 49.57882#0.5632