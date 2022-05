Randonnée entre les vignes Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Randonnée entre les vignes Monein, 22 mai 2022, Monein. Randonnée entre les vignes Domaine Bordenave 245 route d’Ucha Monein

2022-05-22 – 2022-05-22 Domaine Bordenave 245 route d’Ucha

Monein Pyrénées-Atlantiques 5 EUR Départs de 8h30 à 11h.

Circuits de 8 et 13kms.

Buvette et grillade. Départs de 8h30 à 11h.

Circuits de 8 et 13kms.

Buvette et grillade. +33 6 50 78 76 20 Départs de 8h30 à 11h.

Circuits de 8 et 13kms.

Buvette et grillade. APE petits vendangeurs

Domaine Bordenave 245 route d’Ucha Monein

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Domaine Bordenave 245 route d'Ucha Ville Monein lieuville Domaine Bordenave 245 route d'Ucha Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Randonnée entre les vignes Monein 2022-05-22 was last modified: by Randonnée entre les vignes Monein Monein 22 mai 2022 Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein Pyrénées-Atlantiques