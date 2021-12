Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Randonnée du Téléthon Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Randonnée du Téléthon Blangy-sur-Bresle, 3 décembre 2022, Blangy-sur-Bresle. Randonnée du Téléthon Blangy-sur-Bresle

2022-12-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-03 11:30:00 11:30:00

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Amateurs et confirmés sont invités à participer à la randonnée de Blangy en faveur du Téléthon.

9h00 : Départ – Parking du Musée du verre

Amateurs de randonnée ou novices, venez prendre un bol d’air frais avec l’association Blangy Loisirs.

Un guide vous attend pour parcourir les sentiers (10 à 12 kms) au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères.

Tarif : 5.00€ en faveur de l’AFM Téléthon

Infos : 06 67 03 16 38 (Guide) / 06 86 88 78 25 (Présidente de l’association)

