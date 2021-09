Girolles Girolles Girolles Randonnée du Patrimoine et Marché du Terroir Girolles Girolles Catégorie d’évènement: Girolles

Girolles, le dimanche 19 septembre à 07:30

Le Comité des Fêtes de Girolles organise une riche journée du Patrimoine le dimanche 19 septembre : – RANDONNEE DU PATRIMOINE – 10 ou 15 kms, départ entre 7 h 30 et 10 h 00. Participation libre et verre de l’amitié à l’arrivée si les conditions sanitaires le permettent. – MARCHE DU TERROIR – Producteurs et Artisans Locaux vous proposeront leurs produits (fromage, légumes, viande, miel….) et créations de 9 h 30 à 12 h 30. Restauration sur place si les les conditions sanitaires le permettent. Port du masque obligatoire. Randonnée pédestre et marché du terroir Randonnée du Patrimoine et Marché du Terroir Girolles Girolles Girolles

