Randonnée dégustation en kayak en Suisse normande Thury Plein Air, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, LE HOM.

Randonnée dégustation en kayak en Suisse normande

du vendredi 30 juillet au vendredi 27 août à Thury Plein Air

Partez à la découverte de ce territoire insolite entre le Houblon et l’Orne. Barrages, ponts et territoires cachés vous feront voyager entre histoire et nature. Cette descente se terminera à Thury-Harcourt, au pied du parc du château pour déguster une bière artisanale

Ce parcours en canoë-kayak est accessible à tous et est accompagné de moniteurs diplômés qui vous dévoileront les richesses du milieu naturel avec une faune et une flore spécifique selon les saisons. A vos pagaies ! Ces sorties accompagnées sont accessibles à tous ceux qui savent nager et ce, dès 8 ans. Pensez à emmener : chaussures fermées, change, casquette, crème solaire, lunettes, vêtement imperméable.. selon les conditions météos.

Tarif réduit 20,00€ De 11 à 16 ans. Tarif enfant 5,00€ De 8 à 10 ans.

Thury Plein Air 22 impasse des lavandières,14220,LE HOM LE HOM



2021-07-30T16:15:00 2021-07-30T20:00:00;2021-08-27T16:15:00 2021-08-27T20:00:00