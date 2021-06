Montréjeau Montréjeau Haute-Garonne, Montrejeau Randonnée découverte entraînement à l’endurance en attelage Montréjeau Montréjeau Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrejeau

Randonnée découverte entraînement à l’endurance en attelage Montréjeau, 13 juin 2021-13 juin 2021, Montréjeau. Randonnée découverte entraînement à l’endurance en attelage 2021-06-13 – 2021-06-13 MONTREJEAU Base de loisirs

Montréjeau Haute-Garonne Montréjeau Les associations P.A.C.T.E ET C.A.L.B organisent une randonnée découverte entraînement à l’endurance en attelage. L’épreuve suivra des parcours balisés et passera à proximité de Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Paul et Tibiran. Une randonnée conviviale en attelage dans l’esprit de la discipline. Infos pratiques :

– Parcours de 15/20km à 12 Km/h

– Contrôle vétérinaire avant et après l’épreuve

