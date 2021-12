Cuisery Cuisery Cuisery, Saône-et-Loire Randonnée de l’Amicale Donneurs de Sang Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Saône-et-Loire

Randonnée de l’Amicale Donneurs de Sang Cuisery, 23 octobre 2022, Cuisery. Randonnée de l’Amicale Donneurs de Sang Cuisery

2022-10-23 – 2022-10-23

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery 8-12-15-21 km. 2 points de ravitaillement pour les 15-21 km et 1 point pour les 8-12 km.

Les circuits sont tracés en et hors agglomération. Ils présentent peu de dénivelé. michel.nelly71@orange.fr +33 3 85 38 97 45 8-12-15-21 km. 2 points de ravitaillement pour les 15-21 km et 1 point pour les 8-12 km.

Les circuits sont tracés en et hors agglomération. Ils présentent peu de dénivelé. Cuisery

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cuisery, Saône-et-Loire Autres Lieu Cuisery Adresse Ville Cuisery lieuville Cuisery