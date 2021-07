Vielle-Aure Vielle-Aure Hautes-Pyrénées, Vielle-Aure Randonnée culturelle au départ de Vielle-Aure Vielle-Aure Vielle-Aure Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vielle-Aure

Randonnée culturelle au départ de Vielle-Aure Vielle-Aure, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Vielle-Aure. Randonnée culturelle au départ de Vielle-Aure 2021-07-28 – 2021-07-28 VIELLE-AURE Devant l’Office de Tourisme de Vielle-Aure

Dénivelé : environ 200 m. Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant. Vous traverserez le village de Vielle-Aure, ses anciennes ardoisières et le hameau d’Agos avec sa chapelle et sa base de loisirs. RV 14h30 devant l’Office de Tourisme de Vielle-Aure.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

Prévoir chaussures de marche.

Durée : 3h00.

Dénivelé : environ 200 m. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

