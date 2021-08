Arreau Arreau Arreau, Hautes-Pyrénées Randonnée culturelle au départ d’Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Randonnée culturelle au départ d’Arreau Arreau, 27 octobre 2021, Arreau. Randonnée culturelle au départ d’Arreau 2021-10-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-27 17:00:00 17:00:00 Office de Tourisme ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées Arreau 7 7 EUR Uniquement sur réservation avant la veille 17h au 06 42 17 66 31.

Prévoir chaussures de marche;

Durée : 3h.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant.

Vous traverserez les villages d’Arreau, Pailhac et Jézeau. Uniquement sur réservation avant la veille 17h au 06 42 17 66 31.

Prévoir chaussures de marche;

Durée : 3h.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse Office de Tourisme ARREAU Ville Arreau lieuville 42.90655#0.35811