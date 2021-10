Randonnée commentée : “Les Kommandos de Sologne” Cerdon, 28 octobre 2021, Cerdon.

Randonnée commentée : “Les Kommandos de Sologne” 2021-10-28 15:00:00 – 2021-10-28

Cerdon Loiret Cerdon

– par le CERCIL –

Entre juin 1941 et juillet 1942, 386 juifs internés dans les camps de Pithiviers et Beaune la Rolande sont transférés dans 3 fermes désaffectées de Sologne, « les Kommandos de Sologne ». Après leur transfert en juillet 1942, ces hommes seront déportés à Auschwitz.

Effectué sur les lieux mêmes où rien n’a changé, ce parcours permet de comprendre la vie quotidienne de ces internés, ainsi que leurs relations avec la population locale, dont certains vont aider des familles juives persécutées et ainsi les sauver.

RESERVATIONS OBLIGATOIRES

cercil@memorialdelashoah.org +33 2 38 42 03 91

AJPN

